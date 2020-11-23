Явку во втором туре выборов назвал Центризбирком. Фото: nizhyn.city

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Ракурс

Явку избирателей во втором туре выборов мэра назвала Центральная избирательная комиссия.

На момент окончания голосования явка избирателей составила 29,53%. Наибольшая явка избирателей была зафиксирована в Бердянске (39,23%) и Львове (38,94%). Также высокой явка была и в Дрогобыче — 30,21%. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

В остальных городах явка на 20.00 составила:

Днепр — 23,93%

Черкассы — 26,02%

Николаев — 28,40%

Ровно — 30,35%

Полтава — 25,52%

Ужгород — 27,94%

Никополь — 24,20%

Славянск — 23,40%

Как известно, 25 октября на местных выборах в Украине явка составила 36,88%.

Напомним, 22 ноября в 11 городах Украины проходил второй тур выборов городских голов. Первые нарушения фиксировали уже с самого утра. Так, наблюдателям запрещали вход в избирательные участки и отправляли смс-сообщения с требованием не голосовать. Явка тоже была довольно низкой.