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Явку во втором туре выборов назвал Центризбирком. Фото: nizhyn.city
Явку во втором туре выборов назвал Центризбирком (ТАБЛИЦА)https://racurs.ua/n146842-yavku-vo-vtorom-ture-vyborov-nazval-centrizbirkom-tablica.htmlРакурс
Явку избирателей во втором туре выборов мэра назвала Центральная избирательная комиссия.
На момент окончания голосования явка избирателей составила 29,53%. Наибольшая явка избирателей была зафиксирована в Бердянске (39,23%) и Львове (38,94%). Также высокой явка была и в Дрогобыче — 30,21%. Об этом сообщается на сайте ЦИК.
В остальных городах явка на 20.00 составила:
- Днепр — 23,93%
- Черкассы — 26,02%
- Николаев — 28,40%
- Ровно — 30,35%
- Полтава — 25,52%
- Ужгород — 27,94%
- Никополь — 24,20%
- Славянск — 23,40%
Как известно, 25 октября на местных выборах в Украине явка составила 36,88%.
Напомним, 22 ноября в 11 городах Украины проходил второй тур выборов городских голов. Первые нарушения фиксировали уже с самого утра. Так, наблюдателям запрещали вход в избирательные участки и отправляли смс-сообщения с требованием не голосовать. Явка тоже была довольно низкой.
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