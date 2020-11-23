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Ракурс
Явку во втором туре выборов назвал Центризбирком. Фото: nizhyn.city

Явку во втором туре выборов назвал Центризбирком (ТАБЛИЦА)

23 ноя 2020, 08:11
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Явку избирателей во втором туре выборов мэра назвала Центральная избирательная комиссия.

На момент окончания голосования явка избирателей составила 29,53%. Наибольшая явка избирателей была зафиксирована в Бердянске (39,23%) и Львове (38,94%). Также высокой явка была и в Дрогобыче — 30,21%. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

В остальных городах явка на 20.00 составила:

  • Днепр — 23,93%
  • Черкассы — 26,02%
  • Николаев — 28,40%
  • Ровно — 30,35%
  • Полтава — 25,52%
  • Ужгород — 27,94%
  • Никополь — 24,20%
  • Славянск — 23,40%

Как известно, 25 октября на местных выборах в Украине явка составила 36,88%.

Явка во втором туре выборов. Таблица: ЦИК


Явка во втором туре выборов. Инфографика: ЦИК

Напомним, 22 ноября в 11 городах Украины проходил второй тур выборов городских голов. Первые нарушения фиксировали уже с самого утра. Так, наблюдателям запрещали вход в избирательные участки и отправляли смс-сообщения с требованием не голосовать. Явка тоже была довольно низкой.

Источник: Ракурс


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