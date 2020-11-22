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В Украине состоялся второй тур местных выборов в 11 городах, фото: «Ракурс»

Местные выборы — полиция назвала количество нарушений во время голосования 22 ноября (ИНФОГРАФИКА)

22 ноя 2020, 22:30
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Полиция назвала количество нарушений во время второго тура выборов мэров, которые сегодня, 22 ноября, прошли в 11 украинских городах.

В общем полицейские этого дня зарегистрировали 407 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса, сообщает Управление коммуникации Нацполиции.

В основном в этих сообщениях речь шла о таких нарушениях:

  • фотографировании избирательного бюллетеня или избирательной документации — 177;
  • незаконной агитации — 36;
  • подкупе избирателей — 20;
  • конфликте — 13;
  • уничтожении или порчи бюллетеня или другой избирательной документации — 12;
  • фальсификации избирательных документов — 8;
  • незаконном опросе — 4;
  • конфликтах между членами ТИК (УИК) — 3;
  • попытках или вынесении избирательного бюллетеня — 3.

Нарушения во время местных выборов, инфографика: Национальная полиция

Больше всего нарушений было зарегистрировано в следующих областях:

  • Днепропетровской — 206;
  • Львовской — 46;
  • Полтавской — 41;
  • Ровенской — 34;
  • Николаевской — 26.

По результатам проверок составлено 10 админпротоколов, в течение суток начато 11 уголовных производств.

Нарушения во время местных выборов, инфографика: Национальная полиция


Нарушения во время местных выборов, инфографика: Национальная полиция

Напомним, на Львовщине полиция сегодня открыла три уголовных производства по фактам фальсификации избирательной документации.

Источник: Ракурс


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