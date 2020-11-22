В Украине состоялся второй тур местных выборов в 11 городах, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n146841-mestnye-vybory-policiya-nazvala-kolichestvo-narusheniy-vo-vremya-golosovaniya-22-noyabrya.html

Ракурс

Полиция назвала количество нарушений во время второго тура выборов мэров, которые сегодня, 22 ноября, прошли в 11 украинских городах.

В общем полицейские этого дня зарегистрировали 407 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса, сообщает Управление коммуникации Нацполиции.

В основном в этих сообщениях речь шла о таких нарушениях:

фотографировании избирательного бюллетеня или избирательной документации — 177;

незаконной агитации — 36;

подкупе избирателей — 20;

конфликте — 13;

уничтожении или порчи бюллетеня или другой избирательной документации — 12;

фальсификации избирательных документов — 8;

незаконном опросе — 4;

конфликтах между членами ТИК (УИК) — 3;

попытках или вынесении избирательного бюллетеня — 3.

Больше всего нарушений было зарегистрировано в следующих областях:

Днепропетровской — 206;

Львовской — 46;

Полтавской — 41;

Ровенской — 34;

Николаевской — 26.

По результатам проверок составлено 10 админпротоколов, в течение суток начато 11 уголовных производств.

Напомним, на Львовщине полиция сегодня открыла три уголовных производства по фактам фальсификации избирательной документации.