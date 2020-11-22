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В Украине состоялся второй тур местных выборов в 11 городах, фото: «Ракурс»
Местные выборы — полиция назвала количество нарушений во время голосования 22 ноября (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n146841-mestnye-vybory-policiya-nazvala-kolichestvo-narusheniy-vo-vremya-golosovaniya-22-noyabrya.htmlРакурс
Полиция назвала количество нарушений во время второго тура выборов мэров, которые сегодня, 22 ноября, прошли в 11 украинских городах.
В общем полицейские этого дня зарегистрировали 407 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса, сообщает Управление коммуникации Нацполиции.
В основном в этих сообщениях речь шла о таких нарушениях:
- фотографировании избирательного бюллетеня или избирательной документации — 177;
- незаконной агитации — 36;
- подкупе избирателей — 20;
- конфликте — 13;
- уничтожении или порчи бюллетеня или другой избирательной документации — 12;
- фальсификации избирательных документов — 8;
- незаконном опросе — 4;
- конфликтах между членами ТИК (УИК) — 3;
- попытках или вынесении избирательного бюллетеня — 3.
Больше всего нарушений было зарегистрировано в следующих областях:
- Днепропетровской — 206;
- Львовской — 46;
- Полтавской — 41;
- Ровенской — 34;
- Николаевской — 26.
По результатам проверок составлено 10 админпротоколов, в течение суток начато 11 уголовных производств.
Напомним, на Львовщине полиция сегодня открыла три уголовных производства по фактам фальсификации избирательной документации.
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