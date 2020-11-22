22 ноября в Украине происходили местные выборы, фото: «112 Украина»

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Местные выборы во Львове, где сегодня, 22 ноября, избирали городского главу, привели к открытию трех уголовных производств относительно нарушений в процессе голосования.

По предварительной информации, во всех трех случаях представители участковых избирательных комиссий (УИК) подписали протоколы о подсчете голосов избирателей еще до завершения волеизъявления граждан, подсчета голосов и окончательного заполнения указанных протоколов, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Отмечается, что нарушения были выявлены на одном из избирательных участков в Лычаковском и двух избирательных участках в Сиховском районах Львова.

Уголовные производства открыты по ч. 4 ст. 158−3 Уголовного кодекса. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Проводится досудебное расследование.

Напомним, голосование второго тура местных выборов в Украине сегодня проводилось в 11 городах.