Второй тур местных выборов начался — кто поборется за кресло мэра

Второй тур местных выборов начался — кто поборется за кресло мэраhttps://racurs.ua/n146817-vtoroy-tur-mestnyh-vyborov-nachalsya-kto-poboretsya-za-kreslo-mera.htmlРакурс
Местные выборы в Украине вышли на финальный этап. Сегодня, 22 ноября, в Украине состоится повторное голосование на выборах глав городских территориальных общин.
Причиной этого послужило то, что ни один из кандидатов на должность городского головы не набрал 50% голосов избирателей. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
Городского голову будут выбирать в семи областных и четырех районных центрах. Избирательные участки открылись в 8.00 и будут работать до 20.00.
Повторное голосование состоится в таких городах:
- Днепр;
- Николаев
- Львов;
- Полтава;
- Ровно;
- Черкассы
- Ужгород;
- Славянск;
- Бердянск;
- Дрогобыч;
- Никополь.
Кто будет бороться за пост мэра:
- Днепр — действующий мэр Борис Филатов от партии «Пропозиція» и Загид Краснов от партии «Гражданская сила»;
- Львов — действующий мэр Андрей Садовый от партии «Самопомощь» и Олег Синютка от «Европейской Солидарности»;
- Ужгород — действующий мэр Богдан Андреев (самовыдвиженец) и Виктор Щадей от «Слуги народа»;
- Полтава — Александр Мамай от партии «За будущее» и Сергей Иващенко от «Слуги народа;
- Николаев — действующий мэр Александр Сенкевич от партии «Пропозиція» и Владислав Чайка от «Оппозиционная платформа — За жизнь»;
- Ровно — Виктор Шакирзян от партии «Ровно вместе» и Александр Третьяк от «Европейской Солидарность»;
- Черкассы — действующий мэр Анатолий Бондаренко от «За будущее» и Виктор Евпак от партии «Голос»;
- Бердянск — Александр Свидло от «Оппозиционная платформа — За жизнь» и Валерий Баранов от партии «За будущее»;
- Дрогобыч — Тарас Кучма (самовыдвиженец) и Андрей Веселый (самовыдвиженец);
- Славянск — Павел Придворов от «Оппозиционная платформа — За жизнь» и Вадим Лях от «Оппозиционный блок»;
- Никополь — Александр Саюк от «За будущее» и Руслан Олейник от «Слуги народа».
Во время голосования в связи с распространением коронавируса на избирательных участках будут измерять температуру перед входом, а для больных инфекцией будут отдельные кабинки.
Напомним, ранее мы сообщали, что в минувшие выходные, 15 октября, в семи украинских городах произошло повторное голосование. Явка избирателей во втором туре выборов составила 24%.