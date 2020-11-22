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Ракурс
Местные выборы. Фото: Золотоноша

Второй тур местных выборов начался — кто поборется за кресло мэра

22 ноя 2020, 08:25
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Местные выборы в Украине вышли на финальный этап. Сегодня, 22 ноября, в Украине состоится повторное голосование на выборах глав городских территориальных общин.

Причиной этого послужило то, что ни один из кандидатов на должность городского головы не набрал 50% голосов избирателей. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Городского голову будут выбирать в семи областных и четырех районных центрах. Избирательные участки открылись в 8.00 и будут работать до 20.00.


Повторное голосование состоится в таких городах:

  • Днепр;
  • Николаев
  • Львов;
  • Полтава;
  • Ровно;
  • Черкассы
  • Ужгород;
  • Славянск;
  • Бердянск;
  • Дрогобыч;
  • Никополь.

Кто будет бороться за пост мэра:

  • Днепр — действующий мэр Борис Филатов от партии «Пропозиція» и Загид Краснов от партии «Гражданская сила»;
  • Львов — действующий мэр Андрей Садовый от партии «Самопомощь» и Олег Синютка от «Европейской Солидарности»;
  • Ужгород — действующий мэр Богдан Андреев (самовыдвиженец) и Виктор Щадей от «Слуги народа»;
  • Полтава — Александр Мамай от партии «За будущее» и Сергей Иващенко от «Слуги народа;
  • Николаев — действующий мэр Александр Сенкевич от партии «Пропозиція» и Владислав Чайка от «Оппозиционная платформа — За жизнь»;
  • Ровно — Виктор Шакирзян от партии «Ровно вместе» и Александр Третьяк от «Европейской Солидарность»;
  • Черкассы — действующий мэр Анатолий Бондаренко от «За будущее» и Виктор Евпак от партии «Голос»;
  • Бердянск — Александр Свидло от «Оппозиционная платформа — За жизнь» и Валерий Баранов от партии «За будущее»;
  • Дрогобыч — Тарас Кучма (самовыдвиженец) и Андрей Веселый (самовыдвиженец);
  • Славянск — Павел Придворов от «Оппозиционная платформа — За жизнь» и Вадим Лях от «Оппозиционный блок»;
  • Никополь — Александр Саюк от «За будущее» и Руслан Олейник от «Слуги народа».

Во время голосования в связи с распространением коронавируса на избирательных участках будут измерять температуру перед входом, а для больных инфекцией будут отдельные кабинки.

Напомним, ранее мы сообщали, что в минувшие выходные, 15 октября, в семи украинских городах произошло повторное голосование. Явка избирателей во втором туре выборов составила 24%.

Источник: Ракурс


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