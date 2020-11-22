Другий тур місцевих виборів розпочався — хто побореться за крісло мера

Місцеві вибори. Фото: Золотоноша

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Ракурс

Місцеві вибори в Україні вийшли на фінальний етап. Сьогодні, 22 листопада, в Україні відбудеться повторне голосування на виборах голів міських територіальних громад.

Причиною цього стало те, що жоден із кандидатів на посаду міського голови не набрав 50% голосів виборців. Про це повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії.

Городського голову обиратимуть у семи обласних і чотирьох районних центрах. Виборчі дільниці відкрилися о 8.00 і працюватимуть до 20.00.

Повторне голосування відбудеться у таких містах:

Дніпро;

Миколаїв;

Львів;

Полтава;

Рівне;

Черкаси;

Ужгород;

Слов’янськ;

Бердянськ;

Дрогобич;

Нікополь.

Хто змагатиметься за посаду мера:

Дніпро — чинний міський голова Борис Філатов від партії «Пропозиція» і Загід Краснов від партії «Громадська сила»;

Львів — чинний мер Андрій Садовий від партії «Самопоміч» і Олег Синютка від «Європейської Солідарності»;

Ужгород — чинний мер Богдан Андріїв (самовисуванець) і Віктор Щадей від «Слуги народу»;

Полтава — Олександр Мамай від партії «За майбутнє" та Сергій Іващенко від «Слуги народу;

Миколаїв — чинний мер Олександр Сенкевич від партії «Пропозиція» і Владислав Чайка від «Опозиційна платформа — За життя»;

Рівне — Віктор Шакірзян від партії «Рівне разом» і Олександр Третяк від «Європейської Солідарністі»;

Черкаси — чинний мер Анатолій Бондаренко від «За майбутнє" і Віктор Євпак від партії «Голос»;

Бердянськ — Олександр Свідло від «Опозиційна платформа — За життя» і Валерій Баранов від партії «За майбутнє";

Дрогобич — Тарас Кучма (самовисуванець) та Андрій Веселий (самовисуванець);

Слов’янськ — Павло Придворов від «Опозиційна платформа — За життя» і Вадим Лях від «Опозиційний блок»;

Нікополь — Олександр Саюк від «За майбутнє" і Руслан Олійник від «Слуги народу».

Під час голосування у зв’язку з поширенням коронавірусу на виборчих дільницях будуть вимірювати температуру перед входом, а для хворих на інфекцію існуватимуть окремі кабінки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на минулих вихідних, 15 жовтня, у семи українських містах відбулося повторне голосування. Явка виборців у другому турі виборів склала 24%.