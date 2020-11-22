Другий тур місцевих виборів розпочався — хто побореться за крісло мера

Другий тур місцевих виборів розпочався — хто побореться за крісло мераhttps://racurs.ua/ua/n146817-drugyy-tur-miscevyh-vyboriv-rozpochavsya-hto-poboretsya-za-krislo-mera.htmlРакурс
Місцеві вибори в Україні вийшли на фінальний етап. Сьогодні, 22 листопада, в Україні відбудеться повторне голосування на виборах голів міських територіальних громад.
Причиною цього стало те, що жоден із кандидатів на посаду міського голови не набрав 50% голосів виборців. Про це повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії.
Городського голову обиратимуть у семи обласних і чотирьох районних центрах. Виборчі дільниці відкрилися о 8.00 і працюватимуть до 20.00.
Повторне голосування відбудеться у таких містах:
- Дніпро;
- Миколаїв;
- Львів;
- Полтава;
- Рівне;
- Черкаси;
- Ужгород;
- Слов’янськ;
- Бердянськ;
- Дрогобич;
- Нікополь.
Хто змагатиметься за посаду мера:
- Дніпро — чинний міський голова Борис Філатов від партії «Пропозиція» і Загід Краснов від партії «Громадська сила»;
- Львів — чинний мер Андрій Садовий від партії «Самопоміч» і Олег Синютка від «Європейської Солідарності»;
- Ужгород — чинний мер Богдан Андріїв (самовисуванець) і Віктор Щадей від «Слуги народу»;
- Полтава — Олександр Мамай від партії «За майбутнє" та Сергій Іващенко від «Слуги народу;
- Миколаїв — чинний мер Олександр Сенкевич від партії «Пропозиція» і Владислав Чайка від «Опозиційна платформа — За життя»;
- Рівне — Віктор Шакірзян від партії «Рівне разом» і Олександр Третяк від «Європейської Солідарністі»;
- Черкаси — чинний мер Анатолій Бондаренко від «За майбутнє" і Віктор Євпак від партії «Голос»;
- Бердянськ — Олександр Свідло від «Опозиційна платформа — За життя» і Валерій Баранов від партії «За майбутнє";
- Дрогобич — Тарас Кучма (самовисуванець) та Андрій Веселий (самовисуванець);
- Слов’янськ — Павло Придворов від «Опозиційна платформа — За життя» і Вадим Лях від «Опозиційний блок»;
- Нікополь — Олександр Саюк від «За майбутнє" і Руслан Олійник від «Слуги народу».
Під час голосування у зв’язку з поширенням коронавірусу на виборчих дільницях будуть вимірювати температуру перед входом, а для хворих на інфекцію існуватимуть окремі кабінки.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на минулих вихідних, 15 жовтня, у семи українських містах відбулося повторне голосування. Явка виборців у другому турі виборів склала 24%.