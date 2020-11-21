Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
22 листопада відзначають свято Мотрони Зимової. Фото: Дмитро Бартош

22 листопада відзначають свято Мотрони Зимової та День синів

21 лис 2020, 21:51
999

22 листопада православні вшановують пам’ять преподобної Матрони, яка жила в Константинополі в V ст. і залишивши свою сім’ю, присвятила життя служінню Богу.

Українці в давнину цей день називали Мотрона Зимова й спостерігали за погодою. У народі вважали, що з Зимової Матрони налітають морози і починається зима. Цього дня було прийнято роздавати одяг нужденним, тому господині перебирали речі в скринях і непотрібні віддавали. Необхідно було віддавати лише випраний одяг, бо в іншому випадку можна було віддати удачу іншій людині.

Народні прикмети на 22 листопада:

  • пішов дощ — добре вродить пшениця;
  • якщо буде туман, то в найближчі дні почнеться відлига;
  • гуси вийшли на лід — чекайте потепління;
  • якщо сон приснився на Матрону, то він справдиться на наступний день опівдні.

У світі 22 листопада відзначають День синів. Зазвичай цього дня батьки вітають синів, а сини в свою чергу чемно ставляться до батька та матері. Це сімейне свято потрібно відзначають з найближчими родичами.

Крім того, в світі цього дня відзначають День незалежності Лівану, День албанського алфавіту, День бабусі та дідуся в Сінгапурі та День гуманного суспільства.

22 листопада в історії:


  • 1087 рік — убили князя Ярополка Ізяславовича.
  • 1708 рік — РПЦ проголосила анафему гетьману Івану Мазепі.
  • 1764 рік — імператриця Катерина II скасувала гетьманство в Україні.
  • 1906 рік — у Російській імперії почалася аграрна реформа Столипіна.
  • 1990 рік — 65-річна Маргарет Тетчер оголосила про свою відставку з поста прем'єр-міністра Великої Британії.
  • 2004 рік — початок Помаранчевої революції.

Іменини 22 листопада відзначають: Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Матрона, Порфирій, Семен, Тимофій та Федір.

Нагадаємо, 21 листопада в Україні святкували День гідності та свободи і День десантно-штурмових військ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів