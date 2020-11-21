22 листопада відзначають свято Мотрони Зимової. Фото: Дмитро Бартош

https://racurs.ua/ua/n146816-22-lystopada-vidznachaut-svyato-motrony-zymovoyi-ta-den-syniv.html

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22 листопада православні вшановують пам’ять преподобної Матрони, яка жила в Константинополі в V ст. і залишивши свою сім’ю, присвятила життя служінню Богу.

Українці в давнину цей день називали Мотрона Зимова й спостерігали за погодою. У народі вважали, що з Зимової Матрони налітають морози і починається зима. Цього дня було прийнято роздавати одяг нужденним, тому господині перебирали речі в скринях і непотрібні віддавали. Необхідно було віддавати лише випраний одяг, бо в іншому випадку можна було віддати удачу іншій людині.

Народні прикмети на 22 листопада:

пішов дощ — добре вродить пшениця;

якщо буде туман, то в найближчі дні почнеться відлига;

гуси вийшли на лід — чекайте потепління;

якщо сон приснився на Матрону, то він справдиться на наступний день опівдні.

У світі 22 листопада відзначають День синів. Зазвичай цього дня батьки вітають синів, а сини в свою чергу чемно ставляться до батька та матері. Це сімейне свято потрібно відзначають з найближчими родичами.

Крім того, в світі цього дня відзначають День незалежності Лівану, День албанського алфавіту, День бабусі та дідуся в Сінгапурі та День гуманного суспільства.

22 листопада в історії:

1087 рік — убили князя Ярополка Ізяславовича.

1708 рік — РПЦ проголосила анафему гетьману Івану Мазепі.

1764 рік — імператриця Катерина II скасувала гетьманство в Україні.

1906 рік — у Російській імперії почалася аграрна реформа Столипіна.

1990 рік — 65-річна Маргарет Тетчер оголосила про свою відставку з поста прем'єр-міністра Великої Британії.

2004 рік — початок Помаранчевої революції.

Іменини 22 листопада відзначають: Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Матрона, Порфирій, Семен, Тимофій та Федір.

Нагадаємо, 21 листопада в Україні святкували День гідності та свободи і День десантно-штурмових військ.