22 ноября отмечают праздник Матрены Зимней. Фото: Дмитрий Бартош

https://racurs.ua/n146816-22-noyabrya-otmechaut-prazdnik-matreny-zimney-i-den-synovey.html

Ракурс

22 ноября православные чтят память преподобной Матрены, которая жила в Константинополе в V в. и оставив свою семью, посвятила жизнь служению Богу.

Украинцы в древности этот день называли Матрена Зимняя и наблюдали за погодой. В народе считали, что с Зимней Матрены налетают морозы и начинается зима. В этот день было принято раздавать одежду нуждающимся, поэтому хозяйки перебирали вещи в сундуках и ненужные отдавали. Необходимо было отдавать лишь выстиранную одежду, ибо в противном случае можно было отдать удачу другому человеку.

Народные приметы на 22 ноября:

пошел дождь — хороший урожай пшеницы будет;

если будет туман, то в ближайшие дни начнется оттепель;

гуси вышли на лед — ждите потепления;

если сон приснился на Матрону, то он сбудется на следующий день в полдень.

В мире 22 ноября отмечают День сыновей. Обычно в этот день родители поздравляют сыновей, а сыновья в свою очередь вежливо относятся к отцу и матери. Этот семейный праздник нужно отмечают с ближайшими родственниками.

Кроме того, в мире этот День отмечают День независимости Ливана, День албанского алфавита, День бабушки и дедушки в Сингапуре и День гуманного общества.

22 ноября в истории:

1087 год — убит князь Ярополк Изяславович.

1708 год — РПЦ провозгласила анафему гетману Ивану Мазепе.

1764 год — императрица Екатерина II отменила гетманство в Украине.

1906 год — в Российской империи началась аграрная реформа Столыпина.

1990 год — 65-летняя Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании.

2004 год — начало Оранжевой революции.

Именины 22 ноября отмечают: Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Матрена, Порфирий, Семен, Тимофей и Федор.

Напомним, 21 ноября в Украине отмечали День достоинства и свободы и День десантно-штурмовых войск.