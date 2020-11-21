Польша ослабила карантин после жесткого локдауна

Польша решила ослабить карантин. Фото: 24tv.ua

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Коронавирусный карантин в Польше ослабили — разрешили работать магазинам и торговым центрам.

ТРЦ и магазины в Польше заработают уже в следующую субботу, 28 ноября. Работа этих учреждений будет контролироваться, поскольку предприниматели и посетители должны соблюдать очень строгие карантинные меры. В противном случае заведения снова закроют. Об этом 21 ноября заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Rzecz Pospolita.

При этом учебные заведения не возобновят работу до 24 декабря. Также до 27 декабря будут закрыты спортивные залы, кинотеатры и концертные залы.

Как известно, жесткий карантин в Польше ввели 7 ноября. Власти распорядились закрыть учреждения культуры, ограничили работу ряда торговых центров. Гостиницы тоже были закрытыми, заселиться могли лишь лица, находящиеся в командировке. Храмы работали, но попасть на богослужение могло лишь небольшое количество людей.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Европа теряет контроль над коронавирусом. Главный эксперт ВОЗ Марк Райан отметил, что, если европейские страны будут принимать гораздо более жесткие комплексные меры по усилению борьбы с COVID-19, можно будет опережать темпы распространения этой болезни.