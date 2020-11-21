Польща послабила карантин після жорсткого локдауну

Польща вирішила послабити карантин. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/ua/n146815-polscha-poslabyla-karantyn-pislya-jorstkogo-lokdaunu.html

Ракурс

Коронавірусний карантин у Польщі послабили — дозволили працювати магазинам та торговельним центрам.

ТРЦ та магазини в Польщі запрацюють вже наступної суботи, 28 листопада. Робота цих закладів буде контролюватися, оскільки підприємці та відвідувачі повинні дотримуватися дуже суворих карантинних заходів. В іншому випадку заклади знову закриють. Про це 21 листопада заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Rzecz Pospolita.

При цьому навчальні заклади не відновлять роботу до 24 грудня. Також до 27 грудня будуть зачинені спортивні зали, кінотеатри та концертні зали.

Як відомо, жорсткий карантин у Польщі ввели 7 листопада. Влада розпорядилася закрити установи культури, обмежила роботу низки торгових центрів. Готелі теж були зачиненими, заселитися могли лише особи, які перебувають у відрядженні. Храми працювали, але потрапити на богослужіння могла лише невелика кількість людей.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що Європа втрачає контроль над коронавірусом. Головний експерт ВООЗ Марк Райан зазначив, якщо європейські країни вживатимуть набагато жорсткіші комплексні заходи для посилення боротьби з COVID-19, можна буде випереджати темпи поширення цієї хвороби.