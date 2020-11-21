Столицю Афганістану обстріляли ракетами. Фото: warsonline.info

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Теракт в Кабулі стався у суботу, 21 листопада. Столицю Афганістану обстріляли десятками ракет.

Снаряди впали неподалік Зеленої зони, де розташовані посольства і міжнародні офіси. Одна з ракет впала на території посольства Ірану, але на території дипломатичного відомства ніхто не загинув. Загалом внаслідок атаки загинуло восьмеро осіб, щонайменше 30 постраждали. Про це повідомляє Euronews з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Афганістану.

Влада вважає, що за атакою стоять бойовики «Талібану», але представники цього руху спростовують свою причетність. Водночас AP пише, що відповідальність за обстріл на себе взяла терористична організація «Ісламська держава».

За інформацією ЗМІ, ракетний удар по Кабулу завдали напередодні переговорів у Досі між урядом Афганістану та «Талібаном». З учасниками переговорів повинен зустрітися державний секретар США Майк Помпео.

Нагадаємо, 18 жовтня в афганській провінції Гор прогримів вибух — вибухнуло нашпиговане вибухівкою авто Toyota Corolla, яке підігнали до поліцейського відділку та урядових установ. Внаслідок теракту постраждали понад 100 цивільних жителів, ще 14 осіб загинули.