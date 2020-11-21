Столицу Афганистана обстреляли ракетами. Фото: warsonline.info

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Теракт в Кабуле произошел в субботу, 21 ноября. Столицу Афганистана обстреляли десятками ракет.

Снаряды упали недалеко от зеленой зоны, где расположены посольства и международные офисы. Одна из ракет упала на территории посольства Ирана, но на территории дипломатического ведомства никто не погиб. Всего в результате атаки погибли восемь человек, по меньшей мере 30 пострадали. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на Министерство внутренних дел Афганистана.

Власти считают, что за атакой стоят боевики «Талибана», но представители этого движения опровергают свою причастность. В то же время AP пишет, что ответственность за обстрел на себя взяла террористическая организация «Исламское государство».

По информации СМИ, ракетный удар по Кабулу нанесли накануне переговоров в Дохе между правительством Афганистана и «Талибаном». С участниками переговоров должен встретиться государственный секретарь США Майк Помпео.

Напомним, 18 октября в афганской провинции Гор прогремел взрыв — взорвалось нашпигованное взрывчаткой авто Toyota Corolla, которое подогнали к полицейскому участку и правительственным учреждениям. В результате теракта пострадали более 100 гражданских жителей, еще 14 человек погибли.