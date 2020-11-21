Китай предложил раздать жителям планеты «коды здоровья». Фото: atorus.ru

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Международный механизм «кодов здоровья» на основе данных тестов на коронавирус предлагают создать власти Китая.

Он будет основываться на результатах тестов на нуклеиновую кислоту в форме международных взаимно признанных QR-кодов. Соответствующее предложение озвучил китайский лидер Си Цзиньпин в ходе выступления на саммите «Большой двадцатки», который прошел в формате видеоконференции. Об этом 21 ноября сообщает ТАСС.

Надеюсь, что к этому механизму присоединятся как можно больше стран и регионов мира, — отметил он.

Также глава КНР заверил, что их страна готова усилить сотрудничество с другими странами в области исследований и разработок вакцин от коронавируса. Кроме того, Пекин будет помогать и поддерживать развивающиеся страны.

Как известно, в Китае QR-коды здоровья начали действовать еще с весны этого года. Каждый китайский город имеет собственную систему в социальных сетях WeChat или в Alipay. В «коде здоровья» содержится информация о том, где находился этот человек и посещал ли он опасные районы, которые обозначаются зеленым, оранжевым или красным цветом. Если «код здоровья» зеленого цвета, то человек может попасть в любое здание, посетить мероприятие или воспользоваться услугами общественного транспорта.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Европа теряет контроль над коронавирусом. Главный эксперт ВОЗ Марк Райан отметил, если европейские страны будут принимать гораздо более жесткие комплексные меры по усилению борьбы с COVID-19, можно будет опережать темпы распространения этой болезни.