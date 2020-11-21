Китай запропонував роздати мешканцям планети «коди здоров’я». Фото: atorus.ru

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Міжнародний механізм «кодів здоров’я» на основі даних тестів на коронавірус пропонує створити влада Китаю.

Він ґрунтуватиметься на результатах тестів на нуклеїнову кислоту у формі міжнародних взаємно визнаних QR-кодів. Відповідну пропозицію озвучив китайський лідер Сі Цзіньпін в ході виступу на саміті «Великої двадцятки», який пройшов у форматі відеоконференції. Про це 21 листопада повідомляє ТАСС.

Сподіваюся, що до цього механізму приєднаються якомога більше країн і регіонів світу, — зазначив він.

Також глава КНР запевнив, що їхня країна готова посилити співпрацю з іншими країнами в галузі досліджень і розробок вакцин від коронавірусу. Крім того, Пекін допомагатиме та підтримуватиме країни, що розвиваються.

Як відомо, в Китаї QR-коди здоров’я почали діяти ще з весни цього року. Кожне китайське місто має власну система в соціальних мережах WeChat або в Alipay. У «коді здоров’я» міститься інформація про те, де перебувала ця особа і чи відвідувала небезпечні райони, які позначаються зеленим, помаранчевим або червоним кольором. Якщо «код здоров’я» зеленого кольору, то людина може потрапити в будь-яку будівлю, відвідати захід чи скористатися послугами громадського транспорту.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що Європа втрачає контроль над коронавірусом. Головний експерт ВООЗ Марк Райан зазначив, якщо європейські країни вживатимуть набагато жорсткіші комплексні заходи для посилення боротьби з COVID-19, можна буде випереджати темпи поширення цієї хвороби.