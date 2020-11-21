Молоко допоможе вченим боротися з парниковими газами. Фото: yandex.net

https://racurs.ua/ua/n146812-moloko-dopomoje-borotysya-z-parnykovymy-gazamy-vcheni.html

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Молоко допоможе науковцям боротися зі зміною клімату.

Американські вчені з Університету Клаксона пропонують контролювати викиди вуглекислого газу, що потрапляє в атмосферу. Для цього потрібно всього лише перероблене молоко. Дослідники спробують створити матеріал, здатний зв’язуватися з атомами вуглецю в атмосфері. Також цей спосіб допоможе позбутися від харчових відходів. Про це йдеться у дослідженні, яке опубліковане в журналі Advanced Sustainable Systems.

За інформацією науковців, щороку молочні ферми позбавляються від майже 190 млн л надлишків молока і молочної продукції. Автори нової ідеї пропонують не зливати все в каналізацію, а створити з молока аналог активованого вугілля — пористу речовину, до якого буде «прилипати» вуглекислий газ. За їхнім задумом, ця речовина також допоможе очищувати повітря в приміщеннях.

Зазначається, що молочні ферми — одне з основних джерел викидів парникових газів в атмосферу. Однак, науковці хочуть створити якийсь баланс, використовуючи молочну продукцію для боротьби з ними.

Нагадаємо, алмази з парникового газу робитимуть у Великій Британії. Винахідники стверджують, що такий процес допоможе впоратися людству із забрудненням повітря діоксидом вуглецю.