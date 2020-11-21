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Ракурс
Зеленський на Донбасі. Фото: president.gov.ua

Ключову ідею плану «Б» по Донбасу розкрили в ТКГ

21 лис 2020, 19:04
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Ключова ідея так званого плану Б по Донбасу — введення миротворчого контингенту.

Про план «Б» президента Володимира Зеленського наразі говорять неофіційно в кулуарах влади. Про це радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив в інтерв’ю ТСН.

І ключове слово там «миротворці»… Ходить така легенда кулуарах, що в 2016 році майже домовилися про миротворців, але хтось уперся з української делегації і план введення миротворців було зірвано, — зазначив він.

За словами радника делегації, українська сторона в Тристоронній контактній групі вже фактично знайшла спосіб забезпечити варіант з миротворцями. Також він відзначив, що збільшення представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі — це «потужний елемент контролю».


Арестович наголосив, що план «Б» президента Володимира Зеленського нічим не відрізняється від плану його попередника — п’ятого президента Петра Порошенка.

Нагадаємо, Україна пропонує скликати позачергове засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу. В Києві заявили, що хочуть інтенсифікувати роботу ТКГ, зокрема в безпековому, політичному і гуманітарному напрямках.

Джерело: Ракурс


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