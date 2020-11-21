Акція протесту під лікарнею «Феофанія». Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n146810-zelenskomu-pid-feofaniu-prynesly-shmatky-asfaltu-scho-vidbuvaietsya-foto-video.html

Ракурс

Акція протесту під лікарнею «Феофанія» відбулася 21 листопада, в річницю Революції гідності.

До медичного закладу, де лікується від COVID-19 президент України Володимир Зеленський та глава Офісу президента Андрій Єрмак, прибули декілька десятків активістів. Вони палили фаєри та включили запис обіцянок Зеленського про те, що всі українці будуть мати рівні права при лікуванні від COVID-19. Також вони принесли з собою шматки асфальту й таким чином згадали те, що влада кинула на ремонт доріг гроші з коронавірусного фонду. Про це повідомлялося в трансляції з місця подій.

Мітингувальники вимагали від влади завершити реформу судової системи, реформувати Службу безпеки України та повернути повноваження антикорупційним відомствам, діяльність яких заблокував своїм рішенням КСУ. Також лунали вимоги звільнити фігурантів справи про вбивство українського журналіста Павла Шеремета.

Нагадаємо, 21 листопада на столичній Європейські площі розпочався автомобільний марш «Майдан-Феофанія», який організувала спільнота «Рух опору капітуляції». Активісти поїхали до лікарні «Феофанія», де лікується від коронавірусу президент Володимир Зеленський, щоб виголосити йому низку вимог.