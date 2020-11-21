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Ракурс
Акция протеста под больницей «Феофания». Фото: РБК-Украина

Зеленскому под «Феофанию» принесли куски асфальта — что происходит (ФОТО, ВИДЕО)

21 ноя 2020, 18:30
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Акция протеста под больницей «Феофания» состоялась 21 ноября, в годовщину Революции достоинства.

К медицинскому учреждению, где лечится от COVID-19 президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, прибыли несколько десятков активистов. Они жгли файеры и включили запись обещаний Зеленского о том, что все украинцы будут иметь равные права при лечении от COVID-19. Также они принесли с собой куски асфальта и таким образом вспомнили то, что власть бросила на ремонт дорог деньги из коронавирусного фонда. Об этом сообщалось в трансляции с места событий.

Митингующие требовали от властей завершить реформу судебной системы, реформировать Службу безопасности Украины и вернуть полномочия антикоррупционным ведомствам, деятельность которых заблокировал своим решением КСУ. Также звучали требования освободить фигурантов дела об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.

Акция протеста под больницей «Феофания». Фото: РБК-Украина

Акция протеста под больницей «Феофания». Фото: РБК-Украина


Напомним, 21 ноября на столичной площади начался автомобильный марш «Майдан-Феофания», который организовало сообщество «Движение сопротивления капитуляции». Активисты поехали к больнице «Феофания», где лечится от коронавируса президент Владимир Зеленский, чтобы огласить ему ряд требований.

Источник: Ракурс


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