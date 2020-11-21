Акция протеста под больницей «Феофания». Фото: РБК-Украина

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Акция протеста под больницей «Феофания» состоялась 21 ноября, в годовщину Революции достоинства.

К медицинскому учреждению, где лечится от COVID-19 президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, прибыли несколько десятков активистов. Они жгли файеры и включили запись обещаний Зеленского о том, что все украинцы будут иметь равные права при лечении от COVID-19. Также они принесли с собой куски асфальта и таким образом вспомнили то, что власть бросила на ремонт дорог деньги из коронавирусного фонда. Об этом сообщалось в трансляции с места событий.

Митингующие требовали от властей завершить реформу судебной системы, реформировать Службу безопасности Украины и вернуть полномочия антикоррупционным ведомствам, деятельность которых заблокировал своим решением КСУ. Также звучали требования освободить фигурантов дела об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.

Напомним, 21 ноября на столичной площади начался автомобильный марш «Майдан-Феофания», который организовало сообщество «Движение сопротивления капитуляции». Активисты поехали к больнице «Феофания», где лечится от коронавируса президент Владимир Зеленский, чтобы огласить ему ряд требований.