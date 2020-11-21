Зеленский назвал задачу на пути к народовластию. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n146809-narodovlastie-v-ukraine-zelenskiy-nazval-zadachi-dlya-vlasti.html

Ракурс

Вопрос народовластия в Украине президент Владимир Зеленский 21 ноября обсудил на видеовстрече с участниками трех революций.

Глава государства пообещал за свою каденцию ввести инструмент народовластия. Он отметил, что это один из путей, когда воля народа превращается в реальные решения и граждане будут услышаны, не рискуя своей жизнью. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Зеленский подчеркнул, что для введения народовластия в Украине необходимо решить несколько задач. В частности, выяснить, способны ли украинцы принимать мнение большинства.

Речь идет о том, как сплотить общество не «против», а «за». Способны ли мы принять мнение большинства, если оно противоречит собственным взглядам? Где грань между свободой и анархией? Как защитить граждан от пропаганды, не нарушая при этом свободу слова? Как обеспечить верховенство права, когда для части общества вину или невиновность человека определяет не суд, а социальные сети? — отметил президент.

Напомним, парламентский комитет рекомендовал ВРУ принять во втором чтении законопроект «О народовластии через всеукраинский референдум» под № 3612, инициатором которого является президент Владимир Зеленский.