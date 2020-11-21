Зеленський назвав завдання на шляху до народовладдя. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n146809-narodovladdya-v-ukrayini-zelenskyy-nazvav-zavdannya-dlya-vlady.html

Ракурс

Питання народовладдя в Україні президент Володимир Зеленський 21 листопада обговорив на відеозустрічі з учасниками трьох революцій.

Глава держави пообіцяв за своє каденції запровадити інструмент народовладдя. Він зазначив, що це один із шляхів, коли воля народу перетворюється в реальні рішення і громадяни будуть почуті, не ризикуючи своїм життям. Про це повідомила прес-служба президента.

Зеленський наголосив, що для запровадження народовладдя в Україні необхідно вирішити кілька завдань. Зокрема, з’ясувати, чи здатні українці приймати думку більшості.

Мова йде про те, як згуртувати суспільство не «проти», а «за». Чи ми здатні прийняти думку більшості, якщо вона суперечить власним поглядам? Де грань між свободою і анархією? Як захистити громадян від пропаганди, не порушуючи при цьому свободу слова? Як забезпечити верховенство права, коли для частини суспільства провину або невинність людини визначає не суд, а соціальні мережі? — зазначив президент.

Нагадаємо, парламентський комітет рекомендував ВРУ ухвалити в другому читанні законопроект «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» під № 3612, ініціатором якого є президент Володимир Зеленський.