Ключевую идею плана «Б» по Донбассу раскрыли в ТКГ

Зеленский на Донбассе. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n146811-kluchevuu-ideu-plana-b-po-donbassu-raskryli-v-tkg.html

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Ключевая идея так называемого плана Б по Донбассу — введение миротворческого контингента.

О плане «Б» президента Владимира Зеленского сейчас говорят неофициально в кулуарах власти. Об этом советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил в интервью ТСН.

И ключевое слово там «миротворцы»… Ходит такая легенда кулуарах, что в 2016 году почти договорились о миротворцах, но кто-то уперся с украинской делегации и план ввода миротворцев был сорван, — отметил он.

По словам советника делегации, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе уже фактически нашла способ обеспечить вариант с миротворцами. Также он отметил, что увеличение представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе — это «мощный элемент контроля».

Арестович подчеркнул, что план «Б» президента Владимира Зеленского ничем не отличается от плана его предшественника — пятого президента Петра Порошенко.

Напомним, Украина предлагает созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. В Киеве заявили, что хотят интенсифицировать работу ТКГ, в частности в безопасностном, политическом и гуманитарном направлениях.