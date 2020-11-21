Молоко поможет ученым бороться с парниковыми газами. Фото: yandex.net

https://racurs.ua/n146812-moloko-pomojet-borotsya-s-parnikovymi-gazami-uchenye.html

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Молоко поможет ученым бороться с изменением климата.

Американские ученые из Университета Клаксона предлагают контролировать выбросы углекислого газа, попадающего в атмосферу. Для этого нужно всего лишь переработанное молоко. Исследователи попытаются создать материал, способный связываться с атомами углерода в атмосфере. Также этот способ поможет избавиться от пищевых отходов. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовано в журнале Advanced Sustainable Systems.

По информации ученых, ежегодно молочные фермы избавляются от почти 190 млн л излишков молока и молочной продукции. Авторы новой идеи предлагают не сливать все в канализацию, а создать из молока аналог активированного угля — пористое вещество, к которому будет «прилипать» углекислый газ. По их замыслу, это вещество также поможет очищать воздух в помещениях.

Отмечается, что молочные фермы — один из основных источников выбросов парниковых газов в атмосферу. Однако, ученые хотят создать некий баланс, используя молочную продукцию для борьбы с ними.

Напомним, алмазы из парникового газа будут делать в Великобритании. Изобретатели утверждают, что такой процесс поможет справиться человечеству с загрязнением воздуха диоксидом углерода.