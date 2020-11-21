Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Молоко поможет ученым бороться с парниковыми газами. Фото: yandex.net

Молоко поможет бороться с парниковыми газами — ученые

21 ноя 2020, 19:40
999

Молоко поможет ученым бороться с изменением климата.

Американские ученые из Университета Клаксона предлагают контролировать выбросы углекислого газа, попадающего в атмосферу. Для этого нужно всего лишь переработанное молоко. Исследователи попытаются создать материал, способный связываться с атомами углерода в атмосфере. Также этот способ поможет избавиться от пищевых отходов. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовано в журнале Advanced Sustainable Systems.

По информации ученых, ежегодно молочные фермы избавляются от почти 190 млн л излишков молока и молочной продукции. Авторы новой идеи предлагают не сливать все в канализацию, а создать из молока аналог активированного угля — пористое вещество, к которому будет «прилипать» углекислый газ. По их замыслу, это вещество также поможет очищать воздух в помещениях.


Отмечается, что молочные фермы — один из основных источников выбросов парниковых газов в атмосферу. Однако, ученые хотят создать некий баланс, используя молочную продукцию для борьбы с ними.

Напомним, алмазы из парникового газа будут делать в Великобритании. Изобретатели утверждают, что такой процесс поможет справиться человечеству с загрязнением воздуха диоксидом углерода.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров