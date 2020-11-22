22 листопада в Україні відбувалися місцеві вибори, фото: «112 Україна»

https://racurs.ua/ua/n146837-u-lvovi-proty-chleniv-dvk-vidkryly-try-kryminalni-provadjennya-miscevi-vybory.html

Ракурс

Місцеві вибори у Львові, де сьогодні, 22 листопада, обирали міського голову, призвели до відкриття трьох кримінальних проваджень щодо порушень в процесі голосування.

За попередньою інформацією, в усіх трьох випадках представники дільничних виборчих комісій (ДВК) підписали протоколи про підрахунок голосів виборців ще до завершення волевиявлення громадян, підрахунку голосів та остаточного заповнення вказаних протоколів, повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Зазначається, що порушення були виявлені на одній з виборчих дільниць у Личаківському та двох виборчих дільницях у Сихівському районах Львова.

Кримінальні провадження відкриті за ч. 4 ст. 158−3 Кримінального кодексу. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.

Здійснюється досудове розслідування.

Нагадаємо, голосування другого туру місцевих виборів в Україні сьогодні здійснювалося в 11 містах.