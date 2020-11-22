У світі триває пандемія коронавірусу, фото:

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Епідемія коронавірусу у світі триває. Одним зі способів її зупинити, як очікується, стане вакцинація населення.

США можуть розпочати вакцинування своїх громадян вже 11 грудня. Про це заявив очільник групи швидкого реагування з питань вакцин і ліків від коронавірусної хвороби COVID-19 в Білому домі Монсеф Слау, повідомляє CNN.

За його словами, один із розробників вакцини — компанія Pfizer подала заявку до Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) щодо отримання дозволу на екстрене використання їхньої вакцини, котру мають розглянути 10 грудня.

Якщо цю заявку підтвердять, зазначив Слау, вакцинація може розпочатися вже наступного дня, 11 грудня, або 12 грудня.

Наш план полягає у можливості доставити вакцини до місць імунізації протягом 24 годин після затвердження, — зазначив він.



Вакцинувати планують спочатку групи найбільшого ризику — медиків, пенсіонерів та людей із супутніми захворюваннями. Щодо дітей, в найближчі місяці американська влада планує проводити клінічні випробування на молодших підлітках, а вже згодом на дітях більш раннього віку та немовлятах.

Нагадаємо, у ВООЗ попереджають про можливість третьої хвилі COVID-19 у Європі на початку наступного року.