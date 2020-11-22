«Коктейль» для лікування коронавірусу зареєстрували у США — їм лікували Трампа

Трамп. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n146821-kokteyl-dlya-likuvannya-koronavirusu-zareiestruvaly-u-ssha-yim-likuvaly-trampa.html

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Коронавірус у США продовжує розповсюджуватися. Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) зареєструвало препарат для лікування коронавірусу REGN-COV2. Виробила препарат фармацевтична компанія Regeneron Pharmaceuticals.

Вказаний лікарський засіб є «коктейлем» речовин, оскільки складається з двох видів моноклональних антитіл. Про це повідомляє прес-служба FDA

Повідомляється, що антитіла у цьому засобі є копіями антитіл, які продукує людський організм для боротьби з інфекціями. Після потрапляння в організм інфікованої людини він перешкоджає проникненню вірусу в клітини.

Відтепер американські лікарі можуть офіційно призначати ці ліки пацієнтам, старшим 12 років, які ризикують зіткнутися з ускладненнями хвороби. Зокрема, рекомендовано застосовувати препарат для лікування літніх людей, а також призначати тим, хто має хронічні захворювання.

FDA зауважує, що препаратом не можна лікувати заражених коронавірусом людей, що перебувають у важкому стані й потребують кисневої терапії. Медикамент зареєстрували за підсумками клінічних випробувань за участю 799 добровольців з легкими та середніми проявами коронавірусу.

На розробку препарату уряд США виділив 500 млн дол. Компанія у свою чергу повідомила, що перші 300 тис. доз препарату нададуть лікарням коштом федерального уряду.

Фармацевтична компанія зазначає, що найбільший ефект від ліків досягається у тому випадку, якщо препарат застосовувати до того, як у хворого виробилися власні антитіла, а концентрація вірусу в організмі є високою.

Цим препаратом лікували хворого на коронавірус президента США Дональда Трампа. Політик зауважив, що став почуватися значно краще відразу ж після початку терапії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що згідно з прогнозами коронавірусу в Україні, нам варто очікувати 15−20 тис. летальних випадків на 1 січня 2021 року — приблизно 3% від 560−580 тис. інфікованих. Такі цифри навів імунолог Андрій Волянський.