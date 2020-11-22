«Коктейль» для лечения коронавируса зарегистрировали в США — им лечили Трампа

Трамп. Фото: BBC

https://racurs.ua/n146821-kokteyl-dlya-lecheniya-koronavirusa-zaregistrirovali-v-ssha-im-lechili-trampa.html

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Коронавирус в США продолжает распространяться. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) зарегистрировало препарат для лечения коронавируса REGN-COV2. Создала препарат фармацевтическая компания Regeneron Pharmaceuticals.

Указанный препарат является «коктейлем» веществ, поскольку состоит из двух видов моноклональных антител. Об этом сообщает сайт FDA

Сообщается, что антитела в этом средстве являются копиями антител, которые вырабатывает человеческий организм для борьбы с инфекциями. После попадания в организм инфицированного человека они препятствуют проникновению вируса в клетки.

Отныне американские врачи могут официально назначать это лекарство пациентам старше 12 лет, которые рискуют столкнуться с осложнениями болезни. В частности, рекомендуется применять препарат для лечения пожилых людей, а также назначать тем, кто имеет хронические заболевания.

FDA отмечает, что препаратом нельзя лечить зараженных коронавирусом людей, которые находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной терапии. Медикамент зарегистрировали по итогам клинических испытаний с участием 799 добровольцев с легкими и средними проявлениями коронавируса.

На разработку препарата правительство США выделило 500 млн долл. Компания в свою очередь сообщила, что первые 300 тыс. доз препарата предоставят больницам за средства федерального правительства.

Фармацевтическая компания отмечает, что наибольший эффект от лекарств достигается в том случае, если препарат применять до того, как у больного выработались собственные антитела, а концентрация вируса в организме является высокой.

Этим препаратом лечили больного коронавирусом президента США Дональда Трампа. Политик отметил, что стал чувствовать себя значительно лучше сразу же после начала терапии.

Напомним, ранее мы сообщали, что согласно прогнозам коронавируса в Украине, нам следует ожидать 15−20 тыс. летальных случаев на 1 января 2021 — примерно 3% от 560−580 тыс. инфицированных. Такие цифры привел иммунолог Андрей Волянский.