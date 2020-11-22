Третю хвилю коронавірусу передрекла ВООЗ

Коронавірус. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n146828-tretu-hvylu-koronavirusu-peredrekla-vooz.html

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Коронавірус у світі розповсюджується з невпинною швидкістю. На Європу очікує третя хвиля пандемії коронавірусу вже на початку наступного року.

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) очікують, що нова хвиля виникне через недостатність розвинутості інфраструктури. Про це повідомляє Reuters.

Якщо вони не збудують необхідну інфраструктуру, то ми матимемо на початку наступного року третю хвилю, — повідомив спеціальний представник генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров’я з COVID-19 Девід Набарро.



За його словами, Європа сильно відстала від Азії, де люди дотримуються карантинних обмежень, встановлених урядами країн. Він додав, що жителі Азії захищають групи, що знаходяться у найвищому ризику, і це ускладнює поширення коронавірусу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що згідно з прогнозами коронавірусу в Україні, нам варто очікувати 15−20 тис. летальних випадків на 1 січня 2021 року — приблизно 3% від 560−580 тис. інфікованих. Такі цифри навів імунолог Андрій Волянський.