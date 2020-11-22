Третью волну коронавируса предрекла ВОЗ

Коронавирус. Фото: IStock

https://racurs.ua/n146828-tretu-volnu-koronavirusa-predrekla-voz.html

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Коронавирус в мире распространяется с неустанной скоростью. В Европе ожидается третья волна пандемии коронавируса уже в начале следующего года.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ожидают, что новая волна возникнет из-за недостаточности развитости инфраструктуры. Об этом сообщает Reuters.

Если они не построят необходимую инфраструктуру, то мы получим в начале следующего года третью волну, — сообщил специальный представитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро.



По его словам, Европа сильно отстала от Азии, где люди придерживаются карантинных ограничений, установленных правительствами стран. Он добавил, что жители Азии защищают группы, которые находятся под самым высоким риском, и это затрудняет распространение коронавируса.

Напомним, ранее мы сообщали, что согласно прогнозам коронавируса в Украине, нам следует ожидать 15−20 тыс. летальных случаев на 1 января 2021 года — примерно 3% от 560−580 тыс. инфицированных. Такие цифры привел иммунолог Андрей Волянский.