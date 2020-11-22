Местные выборы. Фото: Твоє місто

https://racurs.ua/n146827-iphone-12-za-selfi-u-izbiratelnoy-urny-poobeschali-v-slavyanske-opora.html

Ракурс

Местные выборы проходят сегодня, 22 ноября, в 11 городах Украины. В Славянске Донецкой области избиратели участвуют в розыгрыше iPhone 12, который объявила общественная организация «Платформа инициатив «Теплица».

Накануне второго тура организация объявила конкурс, согласно правилам которого избирателям нужно проголосовать на участке и сделать селфи у ящика, но без бюллетеня. Об этом сообщает общественная сеть «ОПОРА».

Селфи нужно выложить на своих страницах в соцсетях с определенным хэштегом розыгрыша. Главный приз розыгрыша -iPhone 12. Подведение итогов должно состояться в понедельник, 23 ноября.

Как известно, в Славянске во втором туре соревнуются глава ЗАО «Славянский машиностроительный завод» Павел Придворов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и действующий мэр Вадим Лях от партии «Оппозиционный блок». В первом туре разница в голосах между ними составила 242 в пользу кандидата от ОПЗЖ.

Напомним, ранее мы сообщали, что местные выборы продолжаются сегодня, 22 ноября. Утром на избирательных участках уже зафиксировали первые нарушения. Наблюдателям запрещали вход на избирательные участки и отправляли смс-сообщение с требованием не голосовать.