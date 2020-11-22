Коронавирус в Киеве. Фото: Istock

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Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 1 тыс. 199 человек, в том числе у 58 детей и 70 медиков. Всего подтверждено 59 тыс. 6 случаев инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 37 тыс. 141 активный больной

За сутки умерли 14 пациентов, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умерли 1 тыс. 123 киевлянина. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:

696 женщин в возрасте от 18 до 91 года;

445 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;

30 девочки от 14 дней до 17 лет и 28 мальчиков от шести месяцев до 17 лет.

В больницы за сутки госпитализировали 85 пациентов, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:

Деснянском районе — 228;

Днепровском районе — 162;

Оболонском районе — 146.

Выздоровели за минувшие сутки 38 человек. Всего преодолели коронавирус 20 тыс. 742 жители столицы.

Напомним, ранее мы сообщали, что введение жесткого карантина в Украине обсуждают в правительстве, но никакой конкретной даты пока нет. В декабре власти оценят результат введения карантина выходного дня и примут решение. Кабмин будет ориентироваться на его эффект, хотя план по введению более жесткого карантина уже нарабатывается.