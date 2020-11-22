11° мороза, снег и порывы ветра накрыли Карпаты

Карпаты. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n146825-11-moroza-sneg-i-poryvy-vetra-nakryli-karpaty.html

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Погода в Украине резко ухудшилась. В Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и восточных областях выпало от 1 до 5 см снега.

Также снега и морозы накрыли Карпаты. Об этом сообщает пресс-служба «Укравтодора».

Температура воздуха на большей части территории страны колеблется от −2 до + 2°, а в восточных областях от 0 до −5°. В Карпатах температура воздуха достигла рекордных −11 °. В горах ощутимые порывы ветра до 13 м/c.

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в областях с осадками мокрое и местами заснеженное. На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха колеблется от −2 до −12 °. Состояние покрытия сухое.

На дорогах государственного значения проводятся снегоочистительные работы и обработка покрытия дорог противогололедными материалами. Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожники задействовали 537 единиц техники и 686 рабочих.

Как известно, 22 ноября ожидалась облачная погода, в течение суток в Днепропетровской, Запорожской и восточных областях прогнозировался небольшой снег, в вечернее время снег ожидается и на севере страны. В остальных областях — без осадков. Ветер поднимется до 7−12 м/с, в западных областях местами порывы 15−20 м/с.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве пошел первый снег.