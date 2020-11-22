Милованов стал внештатным советником Ермака

Милованов. Фото: Рубрика

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Тимофей Милованов, бывший министр экономики, был назначен внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Находясь на посту министра экономики Милованов прославился скандальными высказываниями. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Он заявил, что надеется принести пользу своими знаниями Офису президента.

Что известно о Милованове:

Родился в 1975 году. Окончил Киевский политехнический институт в 1997 году и Киево-Могилянскую академию по специальности «экономическая теория» в 1999 году. В 2004 году получил степень доктора философии по экономике (PhD по экономике) в Университете Висконсин-Мэдисон (США).

Преподавал в европейских и американских вузах. 7 июля 2016 Верховная Рада Украины избрала Тимофея Милованова в Совет Национального банка, с октября 2016 года он был заместителем председателя Совета НБУ.

Напомним, ранее мы сообщали, что экс-министр Тимофей Милованов оказался в комической ситуации из-за неосторожно сказанной фразы. Бывший глава министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства сравнил отношения наемного работника и работодателя с сексом до свадьбы.