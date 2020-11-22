Протест. Фото: Одесская жизнь

https://racurs.ua/n146823-predprinimateli-krupneyshego-rynka-v-ukraine-ugrojaut-golodovkoy-iz-za-karantina-video-protesta.html

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Протест против карантинных ограничений устроили крупнейшего в Украине промтоварного рынка «7-й километр» на Одесчине. Они перекрыли дорогу и грозятся объявить голодовку.

Протестующие требуют встречи с городскими властями. Об этом сообщает «Одесская жизнь».

Сообщается, что торговцы обратились к правительству и парламенту с просьбой отменить карантин выходного дня. Протестующие заявляют, что не разблокируют дорогу до тех пор, пока глава Одесской ОГА и мэр города не выслушают их требования.

На месте протеста дежурят сотрудники полиции.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин выходного дня раскритиковали предприниматели. Львовские рестораторы без штанов записали видеообращение к власти. Так они протестовали против новых ограничений. Предприниматели говорят, что продолжат работать, потому что придерживаются всех санитарных и карантинных требований и их учреждения — безопасны.