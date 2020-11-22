Протест підприємців. Фото: Одесская жизнь

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Протест проти карантинних обмежень влаштували підприємці найбільшого в Україні промтоварного ринку «7-й кілометр» на Одещині. Вони перекрили дорогу і погрожують оголосити голодування.

Протестувальники вимагають зустрічі з міською владою. Про це повідомляє «Одесская жизнь».

Повідомляється, що торговці звернулися до уряду і парламенту з проханням скасувати карантин вихідного дня. Мітингарі заявляють, що не розблокують дорогу до тих пір, поки глава Одеської ОДА та мер міста не вислухають їхні вимоги.

На місці протесту чергують співробітники поліції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин вихідного дня розкритикували підприємці. Львівські ресторатори без штанів записали відеозвернення до влади. Так вони протестували проти нових обмежень. Підприємці кажуть, що продовжать працювати, тому що робота закладів з дотриманням усіх санітарних і карантинних вимог не становить небезпеки.