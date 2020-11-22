Порушення на виборах. Фото: Українська правда

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Ракурс

Місцеві вибори продовжуються сьогодні, 22 листопада. У 11 містах України проходить другий тур виборів міських голів. Вранці на виборчих дільницях вже зафіксували перші порушення.

Спостерігачам забороняли вхід до виборчих дільниць і відправляли смс-повідомлення з вимогою не голосувати. Про це повідомляє громадянська мережа «ОПОРА».

За даними «ОПОРИ», спостерігач громадської мережі не зміг потрапити у приміщення виборчої дільниці № 480772 у Миколаєві. Комісія обмежила право спостерігача на спостереження за підготовчим засіданням, він не мав змоги спостерігати за відкриттям сейфу з бюлетенями. Через деякий час спостерігачу вдалося потрапити у приміщення самостійно.

В Ужгороді спостерігача «ОПОРИ» члени дільничної виборчої комісії № 210715 намагалися не впускати на засідання комісії у приміщення виборчої дільниці.

Попередження діяльності спостерігача члени ДВК пояснювали тим, що на його посвідченні не зазначено дату видачі. Однак саме таке посвідчення спостерігачу видала Ужгородська міська територіальна виборча комісія. При цьому на посвідці є підпис голови та печатка Ужгородської міської територіальної виборчої комісії. Про цей інцидент представники «ОПОРИ» вже повідомили в Ужгородську міську ТВК. Після того члени ДВК № 210715 впустили спостерігача на виборчу дільницю.

Під час голосування спостерігачі зафіксували кільки випадків, коли на мобільні телефони членів дільничних виборчих комісій у Полтаві надходили СМС із вимогою не йти на вибори. Номер відправника засекречено під нікнеймом Poltava.

Спостерігачі «ОПОРИ» також зафіксували, що подібні повідомлення отримали, зокрема, члени ДВК ВД № 531145 (Соборності, 67), 531151 (Медична, 1), 531238 (Мазепи, 8). Усі абоненти отримали СМС о 7.31.

У Львові на ранковому засіданні секретарка дільничної виборчої комісії № 462083 викреслила зі списку трьох громадян, які мали б проголосувати на цій ДВК. Члени комісії заявили, що комісія отримала повідомлення з Державного реєстру виборців про вилучення цих виборців. Ще на двох дільницях члени комісій не вели протокол на ранковому засіданні.

Також повідомляється, що на дільницях у Рівному не вистачає скриньок та кабінок, на виборчій дільниці у Дніпрі кабіна для голосування розташовувалася біля вікна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що місцеві вибори в Україні вийшли на фінальний етап. Сьогодні, 22 листопада, в Україні відбудеться повторне голосування на виборах голів міських територіальних громад. Причиною цього стало те, що жоден із кандидатів на посаду міського голови не набрав 50% голосів виборців.