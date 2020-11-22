https://racurs.ua/n146822-pervye-narusheniya-na-izbiratelnyh-uchastkah-zafiksirovali-nabludateli-foto.html

Ракурс

Местные выборы продолжаются сегодня, 22 ноября. В 11 городах Украины проходит второй тур выборов городских голов. Утром на избирательных участках уже зафиксировали первые нарушения.

Наблюдателям запрещали посещать избирательные участки, а часть членов комиссий получили смс-сообщение с угрозами. Об этом сообщает гражданская сеть «ОПОРА».

По данным «ОПОРЫ», наблюдатель общественной сети не смог попасть в помещение избирательного участка № 480772 в Николаеве. Комиссия ограничила право наблюдателя на наблюдение за подготовительным заседанием, он не мог наблюдать за открытием сейфа с бюллетенями. Через некоторое время наблюдателю удалось попасть в помещение самостоятельно.

В Ужгороде наблюдателя «ОПОРЫ» члены участковой избирательной комиссии № 210715 старались не пускать на заседание комиссии в помещение избирательного участка. Предупреждение деятельности наблюдателя члены УИК объясняли тем, что на его удостоверении не указана дата выдачи.

Однако именно такое удостоверение наблюдателю выдала Ужгородская городская территориальная избирательная комиссия. При этом на свидетельстве есть подпись председателя и печать Ужгородской городской территориальной избирательной комиссии. Об этом инциденте представители «ОПОРЫ» уже сообщили в Ужгородскую городскую ТИК. После того, члены УИК № 210715 пустили наблюдателя на избирательный участок.

Во время голосования наблюдатели зафиксировали несколько случаев, когда на мобильные телефоны членов участковых избирательных комиссий в Полтаве поступали СМС с требованием не идти на выборы. Номер отправителя засекречено под никнеймом Poltava.



Наблюдатели «ОПОРЫ» также зафиксировали, что подобные сообщения получили, в частности, члены УИК ВД № 531145 (Соборности, 67), 531151 (Медицинская, 1), 531238 (Мазепы, 8). Все абоненты получили СМС в 7.31.



Во Львове на утреннем заседании секретарь участковой избирательной комиссии № 462083 вычеркнула из списка трех граждан, которые должны были проголосовать на этой УИК. Члены комиссии заявили, что комиссия получила сообщение из Государственного реестра избирателей об изъятии этих избирателей. Еще на двух участках члены комиссий не вели протокол на утреннем заседании.

Также сообщается, что на участках в Ровно не хватает урн и кабинок, на избирательном участке в Днепре кабина для голосования располагалась у окна.

Напомним, ранее мы сообщали, что местные выборы в Украине вышли на финальный этап. Сегодня, 22 ноября, в Украине состоится повторное голосование на выборах глав городских территориальных общин. Причиной этого стало то, что ни один из кандидатов на должность городского головы не набрал 50% голосов избирателей.