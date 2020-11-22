Милованов став позаштатним радником Єрмака

Милованов. Фото: Рубрика

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Тимофій Милованов, колишній міністр економіки, був призначений позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Перебуваючи на посаді міністра економіки Милованов прославився скандальними висловлюваннями. Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

Він заявив, що сподівається принести користь своїми знаннями Офісу президента.

Що відомо про Милованова:

Народився 1975 року. Закінчив Київський політехнічний інститут у 1997 році та Києво-Могилянську академію за спеціальністю «економічна теорія» у 1999-му. У 2004 році здобув науковий ступінь доктора філософії з економіки (PhD з економіки) в Університеті Вісконсин-Медісон (США).

Викладав у європейських та американських вишах.7 липня 2016 року Верховна Рада України обрала Тимофія Милованова до Ради Національного банку, з жовтня 2016-го він був заступником голови Ради НБУ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що екс-міністр Тимофій Милованов опинився у комічній ситуації через необережно сказану фразу. Колишній очільник міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства порівняв відносини найманого працівника і роботодавця з сексом до весілля.