11° морозу, сніг та пориви вітру накрили Карпати

Карпати. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n146825-11-morozu-snig-ta-poryvy-vitru-nakryly-karpaty.html

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Погода в Україні різко погіршилася. У Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та східних областях випало від 1 до 5 см снігу.

Також сніги та морози накрили Карпати. Про це повідомляє прес-служба «Укравтодору».

Температура повітря на більшій частині території країни коливається від −2 до +2°, а в східних областях від 0 до −5°. У Карпатах температура повітря досягла рекордних −11°. У горах відчутні пориви вітру до 13 м/c.

Покриття на дорогах державного значення у більшості областей сухе, в областях з опадами мокре та місцями засніжене. На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря коливається від −2 до −12°. Стан покриття сухий.

На дорогах державного значення проводяться снігоочисні роботи та обробка покриття доріг протиожеледними матеріалами. Для забезпечення проїзду дорогами державного значення ддорожники задіяли 537 одиниць техніки та 686 робітників.

Як відомо, 22 листопада очікувалася хмарна погода, протягом доби у Дніпропетровській, Запорізькій та східних областях прогнозували невеликий сніг, у вечірній час сніг піде й на півночі країни. В решті областей — без опадів. Вітер підніметься до 7−12 м/с, у західних областях місцями пориви 15−20 м/с.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві пішов перший мокрий сніг.