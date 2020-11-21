Шмыгаль подтвердил подготовку жесткого карантина. Фото: НГУ

https://racurs.ua/n146806-pravitelstvo-razrabatyvaet-plan-jestkogo-karantina-shmygal.html

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Введение жесткого карантина в Украине обсуждают у правительства, но никакой конкретной даты пока нет.

В декабре власти оценят результат введения карантина выходного дня и примут решение. Кабмин будет ориентироваться на его эффект. Хотя план по введению более жесткого карантина уже нарабатывается. Об этом 21 ноября сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на собственной странице в Facebook.

Но —это план Б, если не сработает карантин выходного дня. Мы начали публичное обсуждение этого плана, чтобы вся страна понимала его. Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса, — говорится в сообщении.



По словам главы правительства, на этой неделе власти планируют провести встречи с мэрами, бизнесом и церквями. Кроме того, среди местных властей проводят опрос об оптимальности противоэпидемических правил. Также ежедневно проводятся консультации с эпидемиологами и инфекционистами. Шмыгаль отметил, что ситуация с распространением коронавируса анализируется по каждому региону.

Напомним, Минздрав потребует от правительства введения карантина, если ежедневно будут фиксировать 30 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, поскольку такая ситуация «может вызвать серьезные проблемы по нагрузке на медицинскую систему».