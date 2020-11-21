Шмигаль підтвердив підготовку жорсткого карантину. Фото: НГУ

https://racurs.ua/ua/n146806-uryad-rozroblyaie-plan-jorstkogo-karantynu-shmygal.html

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Введення жорсткого карантину в Україні обговорюють в уряду, але жодної конкретної дати наразі немає.

У грудні влада оцінить результат запровадження карантину вихідного дня й прийме рішення. Кабмін буде орієнтуватися на його ефект. Хоча план щодо введення більш жорсткого карантину вже напрацьовується. Про це 21 листопада повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на власній сторінці у Facebook.

Але — це план Б, якщо не спрацює карантин вихідного дня. Ми почали публічне обговорення цього плану Б, щоб вся країна розуміла його. Ми хочемо, щоб наші кроки були зрозумілими та передбачуваними для людей і бізнесу, — йдеться в повідомленні.



За словами очільника уряду, на цьому тижні влада планує провести зустрічі з мерами, бізнесом та церквами. Крім того, серед місцевої влади проводять опитування про оптимальність протиепідемічних правил. Також щодня проводяться консультації з епідеміологами та інфекціоністами. Шмигаль відзначив, що ситуація з поширенням коронавірусу аналізується по кожному регіону.

Нагадаємо, МОЗ вимагатиме від уряду запровадження карантину, якщо щодня фіксуватимуть 30 тис. нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, оскільки така ситуація «може викликати серйозні проблеми щодо навантаження на медичну систему».