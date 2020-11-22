Коронавірус у Києві. Фото: IStock

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Коронавірус у Києві продовжує розповсюджуватися. За минулу добу захворювання підтвердили у 1 тис. 199 осіб, у тому числі у 58 дітей та 70 медиків. Всього підтверджено 59 тис. 6 випадки інфікування у Києві. Наразі в столиці 37 тис. 141 активний хворий

За добу померли 14 пацієнтів, всього від початку пандемії у Києві від хвороби померли 1 тис. 123 киянина. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.

За добу у Києві захворіли:

696 жінок у віці від 18 до 91 року;

445 чоловіків у віці від 18 до 85 років;

30 дівчинки від 14 днів до 17 років та 28 хлопчиків від шести місяців до 17 років.

До лікарень за добу госпіталізували 85 пацієнтів, решта хворих перебуває на самоізоляції під контролем лікарів. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили за минулу добу у таких районах:

Деснянському районі — 228;

Дніпровському районі — 162;

Оболонському районі — 146.

Одужали за минулу добу 38 людей. Усього коронавірус змогли подолати 20 тис. 742 мешканці столиці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що введення жорсткого карантину в Україні обговорюють в уряді, але жодної конкретної дати наразі немає. У грудні влада оцінить результат запровадження карантину вихідного дня й прийме рішення. Кабмін буде орієнтуватися на його ефект. Хоча план щодо введення більш жорсткого карантину вже напрацьовується.