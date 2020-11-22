Місцеві вибори. Фото: Твоє місто

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Ракурс

Місцеві вибори проходять сьогодні, 22 листопада, у 11 містах України. У Слов’янську на Донеччині виборці беруть участь у розіграші iPhone 12, який оголосила громадська організація «Платформа ініціатив «Теплиця».

Напередодні другого туру ГО оголосила конкурс, згідно з правилами якого виборцям потрібно проголосувати на дільниці і зробити селфі біля скриньки, але без бюлетеня. Про це повідомляє громадська мережа «ОПОРА».

Селфі потрібно викласти на своїх сторінках у соцмережах з визначеним хештегом. Розіграш, головний приз якого — iPhone 12, має відбутися в понеділок, 23 листопада.

Як відомо, у Слов’янську у другому турі змагаються голова ПрАТ «Слов'янський машинобудівний завод» Павло Придворовий від партії «Опозиційна платформа — За життя» і чинний мер Вадим Лях від партії «Опозиційний блок». У першому турі різниця в голосах між ними склала 242 на користь кандидата від ОПЗЖ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що місцеві вибори продовжуються сьогодні, 22 листопада. Вранці на виборчих дільницях вже зафіксували перші порушення. Спостерігачам забороняли вхід до виборчих дільниць і відправляли смс-повідомлення з вимогою не голосувати.