У Росії вилучають з продажу антисептик, від якого померли семеро осіб

В Росії вилучать з продажу антисептик, котрим смертельно отруїлися семеро осіб, фото: Роспотребнадзор

https://racurs.ua/ua/n146835-u-rosiyi-vyluchaut-z-prodaju-antyseptyk-vid-yakogo-pomerly-semero-osib.html

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У Росії вилучать з продажу антисептик, в результаті вживання якого в Якутії померли семеро осіб, а ще двоє перебувають у тяжкому стані.

Відповідне рішення підписала головний санітарний лікар регіону, повідомляється на сайті регіонального управління Роспотребнадзору.

Мешканців регіону проінформують про небезпечність використання цієї продукції.

П’ятилітрову ємність антисептичного засобу під назвою «Шкірний антисептик для обробки рук» 18 листопада придбала компанія з дев’яти осіб, котрі згодом випили цю рідину. Інцидент стався у селі Томтор Таттинського району Якутії.

Хоча антисептичні засоби категорично забороняється пити через загрозу отруєння, такі інциденти не повинні призводити до масових летальних випадків. Проведений експертами аналіз залишків рідини показав, що засіб містив 69% метанолу.

Метиловий спирт може викликати гострі отруєння зі смертельним результатом при інгаляції, ковтанні, а також подразнює слизові оболонки верхніх дихальних шляхів, очей. При прийомі всередину смертельна доза метанолу для людини становить 30 грамів, але важке отруєння, що супроводжується сліпотою, може бути викликане 5−10 грамами речовини.

Нагадаємо, в березні цього року в Ірані семеро людей померли, намагаючись захиститися від коронавірусу метиловим спиртом.