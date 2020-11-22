В России изымают из продажи антисептик, от которого умерли семь человек

В России изымают из продажи антисептик, которым смертельно отравились семь человек, фото: Роспотребнадзор

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В России изымут из продажи антисептик, в результате употребления которого в Якутии погибли семь человек, а еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Соответствующее решение подписала главный санитарный врач региона, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Жителей региона проинформируют об опасности использования этой продукции.

Пятилитровую емкость антисептического средства под названием «Кожный антисептик для обработки рук» 18 ноября приобрела компания из девяти человек, которые впоследствии выпили эту жидкость. Инцидент произошел в селе Томтор Таттинского района Якутии.

Хотя антисептические средства категорически запрещается пить из-за угрозы отравления, такие инциденты не должны приводить к массовым летальным исходам. Проведенный экспертами анализ остатков жидкости показал, что средство содержал 69% метанола.

Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, глотании, а также раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека составляет 30 граммов, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5−10 граммами вещества.

Напомним, в марте этого года в Иране семь человек погибли, пытаясь защититься от коронавируса метиловым спиртом.