Протесты в Беларуси продолжаются, фото: TUT.by

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Протесты в Беларуси, спровоцированные августовскими президентскими выборами в этой стране, продолжаются.

Сегодня, 22 ноября, белорусские силовики применили спецсредства во время протестов в Минске. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Запад» со ссылкой на МВД Беларуси.

При задержании лиц, которые нарушали общественный порядок и оказывали сопротивление сотрудникам милиции, были применены в Минске, в частности, спецсредства, — заявила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Где именно применялись спецсредства, в ведомстве не уточняют.

Ранее белорусские СМИ сообщали о применении спецсредств в Минске на проспекте газеты «Правда» и на Каменной Горке.

По сведениям белорусского правозащитного центра «Вясна», сегодня в стране на акциях протеста задержали уже более 260 митингующих. Нескольких задержанных впоследствии забрала скорая помощь.

Протесты в Беларуси продолжаются уже более трех месяцев. Митингующие считают результаты последних президентских выборов в этой стране сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко, а настоящим их победителем — оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.

Евросоюз и Украина не признают легитимности Лукашенко.

Напомним, Лукашенко недавно объявил Беларусь ядерной державой.