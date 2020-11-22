США из-за России вышли из Договора об открытом небе

США вышли из Договора об открытом небе, фото:

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США сегодня, 22 ноября, официально вышли из Договора об открытом небе.

Об этом Госсекретарь США Майк Помпео сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

По словам Помпео, причиной этого стало невыполнение Россией своих обязательств в рамках этого договора.

Благодаря этому Америка становится еще более безопасной, ведь Россия по-прежнему не выполняет свои обязательства, — подчеркнул Помпео.

Договор об открытом небе был подписан в марте 1992 года 23 государствами-членами ОБСЕ. Среди участников этого договора есть и Украина.

Этот договор позволяет осуществлять свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.

Напомним, о намерении США выйти из Договора об открытом небе из-за ряда случаев нарушения его Россией стало известно в мае 2020 года.