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Ракурс
Последствия ДТП на Запорожье, фото: Национальная полиция

Наблюдатели «Опоры» попали в ДТП на Запорожье, трое травмированных (ФОТО)

22 ноя 2020, 17:09
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На Запорожье в ДТП попали наблюдатели гражданской сети «Опора».

Инцидент произошел сегодня, 22 ноября, в шесть часов утра, когда наблюдатели ехали на избирательные участки города Бердянска. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила глава правления «Опоры» Ольга Айвазовская.

По ее словам, причиной ДТП стали гололед, погодные условия и состояние дороги. Отмечается, что двое пассажиров получили телесные повреждения в виде ссадин на теле, забоя грудной клетки и сотрясения мозга. У водителя — компрессионный перелом 12-го позвонка и ушиб грудной клетки.

ДТП произошло на трассе «Одесса-Новоазовск», сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

По информации правоохранителей, водитель автомобиля «Volkswagen» не справился с управлением и выехал на обочину, после чего транспортное средство перевернулось. Жизни пострадавших угрозы нет.

По факту ДТП открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование.

Последствия ДТП на Запорожье, фото: Ольга Айвазовская

Последствия ДТП на Запорожье, фото: Ольга Айвазовская

Последствия ДТП на Запорожье, фото: Ольга Айвазовская

Последствия ДТП на Запорожье, фото: Национальная полиция


Последствия ДТП на Запорожье, фото: Национальная полиция

Напомним, в ряде городов Украины 22 ноября проходит второй тур местных выборов. В Бердянске за кресло мэра борются представитель ОПЗЖ Александр Свидло и кандидат от партии «За будущее» Валерий Баранов.

Источник: Ракурс


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