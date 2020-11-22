Наслідки ДТП на Запоріжжі, фото: Національна поліція

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На Запоріжжі в ДТП потрапили спостерігачі громадянської мережі «Опора».

Інцидент стався сьогодні, 22 листопада, о шостій годині ранку, коли спостерігачі їхали на виборчі дільниці міста Бердянська. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила голова правління «Опори» Ольга Айвазовська.

За її словами, причиною ДТП стали ожеледиця, погодні умови та стан дороги. Зазначається, що двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження у виді саден на тілі, забою грудної клітки та струсу мозку. У водія — компресійний перелом 12-го хребця та забій грудної клітки.

ДТП сталася на трасі «Одеса-Новоазовськ», повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області.

За інформацією правоохоронців, водій автомобіля «Volkswagen» не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя, після чого транспортний засіб перекинувся. Життю постраждалих загрози немає.

За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження, триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в низці міст України 22 листопада відбувається другий тур місцевих виборів. У Бердянську за крісло мера змагаються представник ОПЗЖ Олександр Свідло та кандидат від партії «За майбутнє" Валерій Баранов.