Білоруська сім'я два місяці провела в лісі через побоювання коронавірусу, фото: «Ваше здоров'я»

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Коронавірус та побоювання щодо «введення чіпів» разом з вакциною від коронавірусної хвороби COVID-19 спонукали білоруську сім’ю — 37-річне подружжя з двома синами 12 та 17 років — 2,5 місяця переховуватися в лісі в наметі.

Зрештою їх після тривалих пошуків розшукав один з пошукових загонів, члени котрого переконали подружжя повернутися, запевнивши їх, що «чіпування скасовується», повідомляє видання «Московський комсомолец».

Зазначається, що ця сім’я зникла на початку вересня зі свого будинку у селі Задвір’я Мінської області, залишивши записку, у котрій йшлося, що вони «поїхали подорожувати по великій країні».

За словами сусідів, перед цим вони ґрунтовно закупилися в продуктовому магазині консервами, крупами і борошном, а перед тим, як зникнути, розповідали всім про прийдешній Апокаліпсис.

Сусіди вважали, що сім’я потрапила під вплив якоїсь з релігійних сект, проте згодом виявилося, що цю інформацію зниклі почерпнули з телепрограм, котрі розповідали про загальну вакцинацію, котра нібито передбачає «чіпування» людей.

Про зникнення сім’ї повідомив дідусь, котрий дуже переживав за здоров’я онуків. Правоохоронці та волонтери два з половиною місяці прочісували околиці, визначивши, що сховатися від людей найпростіше в Налібокській пущі, розташованій на межі Мінської та Гродненської областей. Площа цієї пущі становить 100 тис. гектарів.

Однак знайти зниклих не вдавалося, не допоміг навіть огляд місцевості з вертольота. Зрештою схожу на зниклу жінку помітили в одному з сіл і, перевіривши шляхи, якими можна з цього населеного пункту дістатися пущі, учасники пошуків виявили сім’ю у військовій палатці на березі Шубіно-Неманського каналу.

Нагадаємо, учені попереджають, що пандемія COVID-19 може залишити після себе низку нервово-психічних проблем.

Білоруська сім’я переховувалася в лісі від «чіпування», фото: МВС Білорусі