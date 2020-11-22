В низці регіонів Україні очікуються невеликі опади, фото: «Тв2»

https://racurs.ua/ua/n146830-dosch-mokryy-snig-ta-ojeledycya-pogoda-v-ukrayini-na-23-lystopada-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 23 листопада очікується з місцями невеликим мокрим снігом та дощем, за винятком південних та частини центральних регіонів.

Крім того, на Лівобережжі протягом доби 23 листопада спостерігатиметься ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура повітря вночі становитиме -3°…+2 (в Карпатах — −4…−10°), вдень у більшості областей очікується 0…+6°, на півдні — до +9°.

Погода в Києві 23 листопада буде без опадів. Вночі температура повітря становитиме 0…+2°, вдень — +4…+6°. Вітер західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові буде без опадів вночі та з дощем вдень. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 0…+2°, вдень — піднімуться до +3…+5°. Вітер західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі наступної доби буде без опадів. Вночі температура становитиме 0…+2°, вдень повітря прогріється +7…+9°. Вітер західний, 5−10 м/с.

Погода в Дніпрі також буде без опадів. Вночі термометри покажуть −1…−3°, вдень — +2…+4°. Вітер західний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові буде зі снігом вночі та без опадів вдень. Синоптики прогнозують −1…−3° вночі та 0…+2° вдень. Вітер західний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті 23 листопада буде без опадів вночі та з дощем вдень. Температура повітря вночі становитиме 0…+2°, вдень — +3…+5°. Вітер західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.