В ряде регионов Украины ожидаются небольшие осадки, фото: «Тв2»

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Погода в Украине 23 ноября ожидается с местами небольшой мокрым снегом и дождем, за исключением южных и части центральных регионов.

Кроме того, на Левобережье в течение суток 23 ноября будет наблюдаться гололед (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит -3°…+2 (в Карпатах — −4…−10°), днем ​​в большинстве областей ожидается 0…+6°, на юге — до +9°.

Погода в Киеве 23 ноября будет без осадков. Ночью температура воздуха составит 0…+2°, днем — +4…+6°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове будет без осадков ночью и с дождем днем. Ночью столбики термометров опустятся до 0…+2°, днем — поднимутся до +3…+5°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе в следующие сутки будет без осадков. Ночью температура составит 0…+2°, днем ​​воздух прогреется +7…+9°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре также без осадков. Ночью градусники покажут −1…−3°, днем — +2…+4°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове будет со снегом ночью и без осадков днем. Синоптики прогнозируют -1…- 3° ночью и 0…+2° днем. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье 23 ноября будет без осадков ночью и с дождем днем. Температура воздуха ночью составит 0…+2°, днем — +3…+5°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве будет достаточно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.